Адвокаты Шора подали заявление в суд ЕС из-за санкций

Адвокаты молдавского оппозиционера Илана Шора подали заявление в суд Европейского союза против введенных в его отношении санкций. Об этом говорится в заявлении партии «Шор», лидером которой является Шор.

«Эти санкции беспрецедентны и представляют собой, по сути, злоупотребление властью... меры против Шора не направлены на оказание давления на иностранное правительство, а, наоборот, на поддержку этого правительства в борьбе с оппозиционными силами», — говорится в заявлении адвокатов.

В конце апреля молдавские оппозиционные партии на форуме в Москве договорились о создании политического блока под названием «Победа» в преддверии выборов президента и референдума по вступлению в Европейский союз осенью 2024 года в Молдавии.

Участники блока вознамерились выставить единого кандидата на пост главы государства, развивать связи с Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), бороться с давлением Кишинева.

Официальные власти Молдавии заподозрили побывавших в Москве политиков в государственной измене и устроили им многочасовые допросы по прибытии на родину.

4 мая Илон Шор заявил о безосновательных проверках в аэропорту Кишинева пассажиров, прибывающих из России. По его словам, «людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой», не предъявляя законных на это оснований.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.