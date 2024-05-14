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МИД работает над тем, чтобы приток мигрантов не был лазейкой для терроризма

МИД РФ: работаем над тем, чтобы приток мигрантов не был лазейкой для терроризма

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия работает с партнерами из Центральной Азии над тем, чтобы миграционная сфера не имела лазеек для проникновения террористической идеологии. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Работаем над тем, чтобы отбор на работу в Россию был более упорядоченным, учитывал интересы всех заинтересованных сторон и не был бы лазейкой для проникновения в нашу страну экстремистской и террористической идеологии», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что терроризм и экстремизм не имеют ни религии, ни национальности.

14 мая власти Костромской области ввели запрет на работу мигрантов в такси.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность знания русского языка для приезжающих иностранцев.

В апреле стало известно, что в Саратовской области трудовым мигрантам с 1 мая по 31 декабря текущего года запретят работать в сферах перевозки в общественном транспорте, такси и общественного питания. Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее на видео попало, как водитель-мигрант ругается на беременную женщину.

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