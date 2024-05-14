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На станции Котлубань убрали сошедшие с рельсов грузовые вагоны

С ж/д путей на станции Котлубань убрали сошедшие с рельсов грузовые вагоны

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Грузовые вагоны, сошедшие с рельсов на станции Котлубань под Волгоградом, убраны с железнодорожных путей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

В публикации отмечается, что восстановительные работы ведутся активно. К настоящему времени все сошедшие вагоны убраны с железнодорожных путей, для ликвидации последствий схода задействованы два восстановительных поезда. Движение по одному пути на станции Котлубань запущено в реверсивном режиме, максимальное время задержки пассажирских составов — 2,5 часа.

Ранним утром 14 мая стало известно, что на железной дороге в Волгоградской области на станции Котлубаньпроизошел сход грузовых вагонов. Причиной названо «вмешательство посторонних лиц». По предварительной информации, никто не пострадал.

После схода вагонов возникло возгорание цистерны с топливом и вагона с пиломатериалами, которое было потушено.

Ранее россиянина приговорили к 12 годам заключения за попытку подорвать поезд.

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