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Евросоюз продлил мандат консультативной миссии на Украине

Совет ЕС продлил на три года мандат консультативной миссии на Украине

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David Mdzinarishvili/Reuters

Совет Евросоюза принял решение о продлении мандата Консультативной миссии по реформированию сектора гражданской безопасности на Украине (EUAM Ukraine) до 31 мая 2027 года. Об этом сообщается на сайте Совета.

Эта миссия была создана 22 июля 2014 года. Она тесно сотрудничает с украинскими коллегами, чтобы поддержать страны в развитии устойчивых, подотчетных и эффективных служб гражданской безопасности, которые укрепляют верховенство закона, отмечается в сообщении.

Она предоставляет стратегические консультации и практическую поддержку конкретных мер реформ в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и прав человека, в том числе в поддержку обязательств Украины, связанных с вступлением в Евросоюз.

Мандат EUAM Ukraine был существенно скорректирован в 2022 году с учетом начала конфликта. С тех пор миссия оказывает поддержку украинским властям для содействия расследованию и судебному преследованию международных преступлений, совершенных в контексте военных действий.

14 мая Совет ЕС также утвердил «план для Украины».

Ранее ЕС продлил приостановку действия импортных тарифов и квот на украинские товары.

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