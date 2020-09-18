Матч между «Ротором» и «Ростовом» не состоится

Матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между волгоградским «Ротором» и «Ростовом» не состоится. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, подопечные Александра Хацкевич сели на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Также под вопросом находится и кубковая игра со ставропольским «Динамо», так как даты периода самоизоляции попадают на дату проведения встречи.

Ранее сообщалось, что члены «Барселоны» выразили вотум недоверия президенту Жозепу Бартомеу и совету директоров клуба.