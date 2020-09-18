Ракицкий пропустит две ближайшие игры «Зенита»
Вадим Балканов
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Украинский защитник Ярослав Ракицкий пропустит две ближайшие игры петербургского «Зенита». Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, футболист тренируется по индивидуальной программе и не поможет своей команде в матчах против екатеринбургского «Урала» и «Уфы».
Отмечается, что Ракецкий может успеть восстановиться к поединку против столичного «Спартака», которая состоится в Москве в начале октября.
Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Динамо» Денис Колодин отреагировал на вылет команды из Лиги Европы.