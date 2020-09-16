РПЛ рассмотрит возможность возвращения гостевых секторов

Российская премьер-лига (РПЛ) на заседании 21 сентября рассмотрит возможность возвращения гостевых секторов. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, если большинство команд примет положительное решение по данному вопросу, то он будет вынесен на заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), где будут внесены изменении в санитарный регламент турнира.

Напомним, что в настоящее время доступ фанатов на гостевые трибуны секторов закрыт из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА и молодежной сборной России Игорь Дивеев прошел дополнительное медицинское обследование.