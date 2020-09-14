Рублев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP
Российский теннисист Андрей Рублев в обновленном рейтинге ATP поднялся на 12-ю строчку.
Это произошло после того, как Рублев сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где впоследствии уступил соотечественнику Даниилу Медведеву.
Первой ракеткой мира по-прежнему является Новак Джокович. Лучший из россиян — Медведев — занимает пятое место. Карен Хачанов остался на 16-м месте.
Ранее сообщалось, что победителем US Open стал Доминик Тим, обыгравший в финале Александра Зверева.
Обновленный рейтинг ATP:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 860
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5175
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2940
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2620
…
12 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2414
16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200