Рублев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев в обновленном рейтинге ATP поднялся на 12-ю строчку.

Это произошло после того, как Рублев сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где впоследствии уступил соотечественнику Даниилу Медведеву.

Первой ракеткой мира по-прежнему является Новак Джокович. Лучший из россиян — Медведев — занимает пятое место. Карен Хачанов остался на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что победителем US Open стал Доминик Тим, обыгравший в финале Александра Зверева.

Обновленный рейтинг ATP:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 860

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5175

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2940

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2620

…

12 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2414

16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200