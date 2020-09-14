Тим обыграл Зверева и стал победителем US Open
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США 2020 года.
В решающем матче третья ракетка рейтинга Ассоциации теннисистов — профессионалов (АТР) оказался сильнее немца Александра Зверева.
Поединок продолжался 4 часа 5 минут и завершился в пяти сетах (6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7).
Тим офоримл восемь подач навылет, совершил столько же двойных ошибок и спас 56% брейкпойнтов (10 из 18).
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в основную сетку турнира в Риме.