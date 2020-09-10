Полузащитник сборной России Алексей Миранчук вернулся в расположение «Аталанты». Об этом информирует журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

Сообщается, что 24-летний хавбек возвращался в Москву для того, чтобы собрать личные вещи и оформить разрешение на работу в Италии.

Напомним, что в настоящее время Миранчук продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра. Его возвращение на поле состоится не раньше октября.

Ранее стала известна сумма, которую столичный ЦСКА заплатил агентам в нынешнее трансферное окно.