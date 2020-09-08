«Рома» готова сделать официальное предложение «Спартаку» по Кокорину

«Рома» готова в ближайшее время сделать официальное предложение московскому «Спартаку» по трансферу нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает Euro-football.ru.

По информации источника, римский клуб активизировал поиск атакующего игрока после разрыва крестообразных связок у полузащитника Николы Дзаньоло, а также перехода Патрика Шика в леверкузенский «Байер-04».

Отмечается, что приоритетом для «волков» является Мемфис Депай из «Лиона», однако данная покупка рассматривается руководством как маловероятная.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет матч элитного группового этапа Кубка России против «Родины» на «Открытие Арене».