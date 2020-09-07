Гол Бареллы принес сборной Италии победу над Нидерландами в Лиге наций
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Сборная Италии переиграла команду Нидерландов в матче второго тура Лиги наций.
Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Николо Барелла.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре сборная Италии на выезде встретится с Польшей, а команда Нидерландов в гостях сыграет с Боснией и Герцеговиной.
Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии переиграла команду Казахстана в матче второго тура Лиги наций.
Лига наций. Лига A. Группа 1. 2-й тур
Нидерланды — Италия — 0:1
Голы: 0:1 — Барелла, 45+2.