Гол Бареллы принес сборной Италии победу над Нидерландами в Лиге наций

Сборная Италии переиграла команду Нидерландов в матче второго тура Лиги наций.

Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Николо Барелла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре сборная Италии на выезде встретится с Польшей, а команда Нидерландов в гостях сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии переиграла команду Казахстана в матче второго тура Лиги наций.

Лига наций. Лига A. Группа 1. 2-й тур

Нидерланды — Италия — 0:1

Голы: 0:1 — Барелла, 45+2.