Нурмагомедов оценил вероятность реванша с Макгрегором

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что его реванш с ирландцем Конором Макгрегором все еще возможен.

Однако российский боец отметил, что не хотел бы снова встречаться с экс-двойным чемпионом.

«Мне это абсолютно неинтересно. Конечно, есть какая-то доля вероятности. У меня впереди — претендент. Заслуженный, крепкий, активный. О Макгрегоре я даже не думаю. Все, что нужно было сделать, я сделал 6 октября 2018 года. А что говорят медиа и так далее, меня совсем не волнует. Я доказал, что как конкурент внутри клетки он никакого сопротивления мне оказать не смог», — цитирует Нурмагомедова газета «Известия».

Ранее Хабиб опубликовал фото с кадрами победы над Макгрегором после слов тренера о реванше.