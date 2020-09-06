Дубль Рамоса помог сборной Испании разгромить Украину в матче Лиги наций

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Сборная Испании разгромила команду Украины в матче второго тура Лиги наций.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Серхио Рамос, также отличились Ансу Фати и Ферран Торрес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Венгрии в матче Лиги наций.

Лига наций. Лига A. Группа 4. 2-й тур
Испания — Украина — 4:0
Голы: 1:0 — Рамос, 3 (пенальти); 2:0 — Рамос, 29; 3:0 — Фати, 32; 4:0 — Торрес, 84.