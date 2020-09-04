СМИ: Месси объявит, что остается в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси намерен сообщить, что остается в клубе еще на один сезон, передает Sphera Sports в Twitter.

По информации источника, футболист объявит об этом в ближайшее время. Отмечается, что само обращение уже записано.

После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт. Пункт об одностороннем расторжении соглашения прописан в трудовом договоре нападающего. По информации СМИ, в подписании игрока заинтересован «Манчестер Сити», однако команда не планирует выплачивать за игрока отступные, сумма которых составляет €700 млн.

Ранее сообщалось, что Месси ответит на заявление вставшей на сторону «Барселоны» Ла Лиги.