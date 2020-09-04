СМИ: Месси объявит, что остается в «Барселоне»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси намерен сообщить, что остается в клубе еще на один сезон, передает Sphera Sports в Twitter.
По информации источника, футболист объявит об этом в ближайшее время. Отмечается, что само обращение уже записано.
После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт. Пункт об одностороннем расторжении соглашения прописан в трудовом договоре нападающего. По информации СМИ, в подписании игрока заинтересован «Манчестер Сити», однако команда не планирует выплачивать за игрока отступные, сумма которых составляет €700 млн.
Ранее сообщалось, что Месси ответит на заявление вставшей на сторону «Барселоны» Ла Лиги.
Leo Messi YA HA GRABADO el comunicado en el que CONFIRMA su continuidad en el Barça, según le consta a fuentes cercanas a Sphera Sports. pic.twitter.com/TyKH7vwNby— Sphera Sports (@SpheraSports) September 4, 2020