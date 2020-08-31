«Барселона» решила сокращать зарплату Месси за каждый день отсутствия

В СМИ попала информация о дисциплинарных мерах наказания капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Незадолго до этого желающий сменить клуб аргентинец решил не приезжать на предсезонный сбор.

Как пишет в Twitter журналист Танкреди Палмери, руководство «Барселоны» приняло решение о пропорциональном сокращении зарплаты нападающего за каждый день его отсутствия.

К слову, 33-летний форвард зарабатывает около €110 тыс. в день.

Ранее в «Барселоне» решили игнорировать запросы по трансферу Месси.