Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят — 11-й
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1».
Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+8,448). Третьим стал голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+15,455).
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят расположился на 11-й строчке (+1.10,200).
Гран-при Бельгии прошло на автодроме Спа-Франкоршам.
Ранее сообщалось, что два пилота «Формулы-1» попали в аварию на Гран-при Бельгии.
«Формула-1». Гран-при Бельгии. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 44 круга;
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +8,448;
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +15,455...
11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1.10,200.