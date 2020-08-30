Трусова высказалась об исполнении пятерного прыжка

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась об исполнении прыжка в пять оборотов.

Спортсменка в мае перешла из группы Этери Тутберидзе, она будет работать в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Стоит отметить, что фигуристка может исполнять несколько четверных прыжков.

«Я пока что не знаю. Надо попробовать все четверные и дальше посмотрим. Хочу чисто катать программы и, конечно, я хочу улучшить катание. Я должна хорошо кататься и хорошо вращаться», — заявила Трусова в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

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