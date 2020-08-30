Джикия высказался о судействе в матчах «Спартака»

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался о судействе в матчах своей команды в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, разговоры и споры по поводу отмененных голов сошли на нет из-за того, что красно-белые перестали забивать из спорных эпизодов.

«Не хочу комментировать судейство, я с уважением к нему отношусь. Когда команда одерживает победу в одной-двух играх, то всегда приобретается уверенность.

Мы делаем свою работу и у нас впереди еще 24 тура», — сказал Джикия.

Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал высказался после победы своей команды над тульским «Арсеналом»