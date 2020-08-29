Трамп предсказал разрушительные последствия для НБА из-за активности игроков

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за социальную активность.

Ранее баскетболисты бойкотировали матчи плей-офф в знак протеста против жестокости полицейских.

«Думаю, активность игроков разрушит баскетбол, она угрожает лиге. Люди не хотят заниматься политикой, когда смотрят спорт. Это плохо для НБА. И так же разрушительно все будет и для американского футбола», — цитирует Трампа The Guardian.

Новая волна протестов в США вспыхнула после того, как 23 августа в американском городе Кенош, штат Висконсин, полицейские несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Потерпевший садился в машину после того, как попытался пресечь драку между двумя женщинами.

Ранее сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс связывался с бывшим президентом США Бараком Обамой в связи с бойкотом матчей плей-офф.