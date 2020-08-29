CKA получил серебряные медали чемпионата России-2019/20
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Петербургский CKA получил серебряные медали чемпионата России-2019/20. Об этом сообщает ТАСС.
Церемонию в спортивном комплексе «Хоккейный город» провел президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Напомним, что предыдущий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чемпионом России по итогам регулярного сезона и первого раунда плей-офф Кубка Гагарина был признан московский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин высказался о решении бойкотировать матчи Кубка Стэнли в знак протеста против расизма