Кандидат в президенты «Барселоны» призвал провести досрочные выборы

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт отреагировал на новость о желании нападающего Лионеля Месси покинуть клуб.

По словам испанского бизнесмена, если аргентинец уйдет из команды, то виноват в этом будет действующий президент «Барсы» Жозеп Бартомеу.

«Вы прекрасно знаете, что если бы болельщики «Барсы» могли прийти на стадион, то все бы скандировали: «Бартомеу в отставку!» Он не смог справиться ни с лучшим игроком в истории, ни в атмосфере в клубе. По этой причине мы настаиваем: отставка Бартомеу и как можно скорее провести выборы», – написал Фонт в Twitter.

Выборы нового президенты «Барселоны» запланированы на март 2020 года.

Ранее сообщалось, что болельщики собираются возле офиса «Барселоны» из-за желания Месси уйти из команды.

Saps perfectament que si els culers poguéssim anar a l'Estadi, tot el camp seria un clam: Bartomeu plega ja! No has estat capaç ni de custodiar el millor de la història, un mite fet a casa. Per això insistim: Bartomeu dimissió i eleccions el més aviat possible!