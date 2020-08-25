Черчесов объявил состав сборной России на Лигу наций
Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов объявил состав команды для участия в сентябрьских матчах Лиги наций.
Список игроков представлен в официальном Telegram-канале сборной.
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба – «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА ).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал»), Федор Смолов («Локомотив»).
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов перешел в ЦСКА.
⚡⚡⚡ pic.twitter.com/CkB9uCxSDh— Сборная России (@TeamRussia) August 25, 2020