Стали известны стартовые составы на матч «ПСЖ» — «Бавария»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Стали известны стартовые составы на финальный матч Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией».
«ПСЖ»: Навас, Тьяго Силва, Керер, Маркиньос, Ди Мария, Мбаппе, Неймар, Кимпембе, Паредес, Бернат, Эррера.
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Киммих, Дэвис, Мюллер, Левандовски, Горецка, Алькантара, Гнабри, Коман.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Александр Мостовой высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.