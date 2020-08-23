Поветкин нокаутировал Уайта и забрал бриллиантовый пояс WBC
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Российский боксер Александр Поветкин оказался сильнее британца Диллиона Уайта в бою за временный чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC).
Встреча продлилась пять раундов и завершилась тяжелейшим нокаутом оппонента Уайта, нанесенным левым апперкотом.
По ходу поединка россиянин дважды оказывался в нокдауне.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Отметим, что за постоянный чемпионский пояс организации Поветкину предстоит побиться против Тайсона Фьюри.
Ранее сообщалось, что российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поздравил Вадима Немкова с завоеванием пояса Bellator.