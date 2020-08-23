Дюпин рассказал о своем сумасшедшем сэйве в матче против ЦСКА

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин высказался после гостевой победы над московским ЦСКА в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, игра подарила много положительных эмоций. Вратарь заявил, что его партнеры были активны, быстро двигались и заслужили отличную оценку по итогам встречи.

Сэйв в концовке игры, когда Дюпин в красивом прыжке вытащил мяч из пустых ворот после удара Адольфа Гаича, голкипер назвал рабочим и объяснил, что в том эпизоде исправлял собственную техническую ошибку.

Ранее сообщалось, что главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался перед финальный матчем Лиги чемпионов.