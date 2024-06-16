Президент Швейцарии сделала заявление об урегулировании конфликта на Украине

Долгосрочное урегулирование украинского конфликта должно включать обе стороны. Это следует из итогового документа, принятого на саммите по Украине в Швейцарии, который зачитала на церемонии закрытия конференции президент Швейцарии Виола Амхерд, сообщает ТАСС.

«Долгосрочное решение должно включать обе стороны», — сказано в тексте.

При этом, как заявила глава швейцарского государства, «остается один ключевой вопрос: как и когда Россия может быть включена в процесс?»

16 июня стало известно, что итоговый документ саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 стран-участниц из 91. В частности, Бразилия и Индия не поддержали итоговый документ конференции в Швейцарии.

14 июня президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».