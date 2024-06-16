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Лолита объяснила, почему не делает татуировки

Певица Лолита заявила, что не делает татуировки из-за работы в театре и кино

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Анна Чеченкова

Певица Лолита Милявская призналась, что не собирается делать реальные татуировки. Об этом сообщает NEWS.ru.

Милявская отметила, что ей нравятся узоры на теле, однако она делает только временные тату. Артистка объяснила, что в кино и театре не любит, когда у артистов есть татуировки.

«У меня под платьем я клею, и мочалкой все смывается. Был на днях гормональный приход: «Может, мне набить что-нибудь такое». Потом подумала, что платья разные, потом я не исключаю приглашения на работу в театр или кино», — поделилась исполнительница.

Лолита добавила, что никогда бы не набила изображение близких или собаки. Она также не сделала бы тату на ягодицах, груди и пояснице.

«Ягодицы тоже опускаются, и грудь падает. И кто все это будет видеть?» — отметила певица.

19 мая Лолита Милявская анонсировала выход новой песни впервые после скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.

Она призналась, что возобновит карьеру исполнительницы, как только вылечит глаз и нормализует давление. Певица рассказала, что у нее треснули сосуды в глазах из-за того, что она два дня подрезала кусты в городе.

Ранее Николай Басков высмеял мини-юбку Лолиты.

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