Появилось видео спецоперации по освобождению заложников в ростовском СИЗО

Росгвардия в своем Telegram-канале выложила видео, на котором запечатлена спецоперация по освобождению заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.

По информации ведомства, в ней приняли участие бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Ростовской области и их коллеги из регионального ГУФСИН России.

На опубликованных кадрах показано, как росгвардейцы заходят на территорию СИЗО. В это же время туда заезжает машина скорой помощи. Позже на видео видно, как с территории СИЗО выходят сотрудники учреждения.

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. В ходе штурма террористов ликвидировали, а заложников освободили.

После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, почему террористам удалось захватить заложников в СИЗО.