Нидерландский футболист Гакпо повторил достижение Роналду

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо стал третьим футболистом из Европы в XXI веке, которому удалось забить в четырех играх подряд на групповом этапе крупных международных турниров.

Гакпо отличился в матче 1 тура Евро-2024 против Польши. До этого нидерландец забил во всех матчах группового этапа чемпионата мира 2022 года, который прошел в Катаре.

В XXI веке подобное достижение удалось установить только португальцу Криштиану Роналду и испанцу Альваро Морате.

Встреча между Нидерландами и Польшей завершилась со счетом 2:1 в пользу Нидерландов.

В составе сборной Польши счет открыл Адам Букса. Он отличился на 16 минуте. За Нидерланды отличился Коди Гакпо, сравняв счет на 29 минуте поединка. На 83 минуте Ваут Вегорст установил окончательный счет игры.

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