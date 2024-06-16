Чеченский министр прокомментировал захват террористами заложников в ростовском СИЗО

Среди террористов, которые были уничтожены в СИЗО в Ростове-на-Дону, нет чеченцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он отметил, что у террористов нет национальности и религии.

«Тем не менее, по поводу событий в ростовском следственном изоляторе многие, в том числе официальные СМИ, распространяют не совсем точную информацию о преступниках. Официально заявляю, что ни один из уничтоженных террористов, не является чеченцем», — написал Дудаев.

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. В ходе штурма террористов ликвидировали, а заложников освободили.

После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, почему террористам удалось захватить заложников в СИЗО.