Во Франции неизвестный напал на людей на праздновании Курбан-Байрама

Неизвестный мужчина ворвался в спортзал в парижском пригороде Боней-сюр-Марн, где собрались мусульмане на праздновании Курбан-Байрама, и напал на присутствующих. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В результате нападения были ранены два человека, среди которых сотрудник мэрии. В момент происшествия в спортзале находились около двух тысяч мусульман.

Злоумышленника задержали на месте. Полицейские выясняют его мотивы. Чем был вооружен правонарушитель — не сообщается.

По данным телеканала, мужчина мог до этого совершить разбойное нападение и ворваться в помещение, чтобы спрятаться.

16 июня в первый день священного для мусульман праздника Курбан-байрам заключенные СИЗО-1 в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

Ранее в ООН заявили о тревожном уровне исламофобии в мире.