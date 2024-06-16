Адель выступила в платье от Юдашкина

Певица Адель выступила на 45-м юбилейном концерте в Лас-Вегасе в эксклюзивном платье от российского бренда Valentin Yudashkin. Об этом сообщили представители бренда в Telegram-канале.

По словам представителей бренда, наряд создавался по мотивам розового образа из последней коллекции Haute couture 2024, представленной на Недели моды в Дубае. Узор в виде черных цветов на платье Адель вышит полностью вручную. Наряд создавался под руководством дочери Валентина Юдашкина Галины. Дочь модельера на данный момент работает креативным директором бренда.

«Для Valentin Yudashkin сегодня особенный день и мы очень рады поделиться этой красивой новостью с вами!» — сообщили представители бренда.

Модельера Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни.

В мае вдова модельера Валентина Юдашкина Марина призналась, что ее дочь Галина, которая сейчас возглавляет модный дом, очень похожа на отца.

Вдова рассказала, что сейчас практически не помогает дочери управлять наследием Юдашкина, а только приходит по просьбе самой Галины. Женщина заявила, что «подустала» заниматься модным домом за долгие годы, поэтому «все отдала» Галине.

Ранее в Москве открыли памятник Юдашкину.