В Эрмитаже подтвердили информацию об эвакуации посетителей

В Санкт-Петербурге из Государственного Эрмитажа эвакуировали посетителей без объяснения причины, сообщил один из сотрудников «Газеты.Ru». По его словам, у здания музея находился один микроавтобус сотрудников полиции и пожарная машина.

«Я только что был в Эрмитаже, нас всех попросили выйти без объяснения причины, начали выводить всех людей организованно. В конце концов мы подошли к одному [сотруднику] службы безопасности, начали спрашивать сможем ли мы вернуться назад. Он сказал: «Мы надеемся, что через какое-то время нас пустят обратно». Я его спросил: «вам позвонили что ли, какую-то нехорошую информацию сказали?». Он кивнул, но не сказал ничего. Сейчас все люди вышли из Эрмитажа, но из полицейских здесь только один полицейский микроавтобус и пожарная машина», — сказал он.

В самом Эрмитаже «Газете.Ru» сообщили, что эвакуация произошла по техническим причинам, сейчас музей работает.

«Сейчас мы работаем уже, можно приходить обратно. По техническим причинам был закрыт какое-то время, но сейчас мы работаем», — ответили в организации.

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