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В Верховной раде Украины раскритиковали конференцию в Швейцарии

Депутат Верховной рады Дубинский назвал провалом саммит в Швейцарии

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Denis Balibouse/Reuters

Конференция по Украине в Швейцарии стала провалом из-за отсутствия России на мероприятии. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей в связи с подозрениями в госизмене.

«Несмотря на огромные бюджеты, вложенные в то, чтобы убедить нас в успехе швейцарского фотосаммита, это провал. Потому что с первых слов выступавших прозвучала необходимость подключить к мирному процессу РФ», — написал парламентарий.

По его словам, отсутствие РФ превратило конференцию во «встречу друзей», которые собрались обсудить то, о чем и так уже идет речь.

15 июня Дубинский заявил, что президент США Джо Байден отказался ехать в Швейцарию на мирную конференцию, так как понял, что саммит организовывается только ради украинского лидера Владимира Зеленского.

16 июня Зеленский анонсировал второй «саммит мира». По словам украинского лидера, уже есть страны, которые готовы принять вторую мирную конференцию по Украине. С ними начаты переговоры, добавил он.

Ранее Медведев назвал участников саммита по Украине швейцарским «скотным двором».

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