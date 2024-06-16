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Семенович отказалась называть беременность Сати Казановой поздней

Певица Семенович заявила, что не считает поздней беременность в 41 год

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Анна Семенович призналась в беседе с NEWS.ru, что не считает поздней беременность Сати Казановой в 41 год.

Семенович уверена, что нет предела, когда можно рожать.

«Когда рожается — рожайте», — заявила исполнительница.

6 июня экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова сообщила, что ждет первенца от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Она назвала свою беременность долгожданной и «вымоленным чудом».

В 2017 году Казанова вышла замуж за Тиоццо, и несколько лет они жили на две страны. В феврале 2022 года Казанова заявила, что покидает Россию. Певица завершила все проекты в Москве и окончательно переехала в Италию. Однако через несколько месяцев артистка вернулась в Россию вместе с Тиоццо.

Известно, что Анна Семенович заморозила свои яйцеклетки. В мае 2023 года певица призналась, что данная процедура обошлась ей в 160 тысяч рублей. Артистка отметила, что делала это в достаточно дорогой клинике. Певица уточнила, что успела заморозить яйцеклетки еще до того, как впервые заболела коронавирусом.

Ранее Анна Семенович рассказала о романе с женатым мужчиной.

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