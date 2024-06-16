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Конференция в Швейцарии призвала вернуть Украине контроль над ЗАЭС

Коммюнике после конференции по Украине призывает вернуть Киеву контроль над ЗАЭС

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Laurent Cipriani/AP

Совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии призвало вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. Об этом говорится в тексте коммюнике, опубликованном на сайте МИД Швейцарии.

«Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это должно проходить в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением.

Также стороны, подписавшие коммюнике, призвали к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям.

«Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы», — сказано в тексте заявления.

Итоговое коммюнике конференции по Украине подписали 79 стран из 91 участника. Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, ОАЭ не подписали его.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал второй «саммит мира». По словам украинского лидера, уже есть страны, которые готовы принять вторую мирную конференцию по Украине. С ними начаты переговоры, добавил он.

В Верховной раде Украины раскритиковали конференцию в Швейцарии.

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