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Китай подключил к электросети крупнейшую в мире солнечную электростанцию

Electrek: в Синьцзяне заработала крупнейшая солнечная электростанция

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Shutterstoke

Крупнейшую в мире солнечную электростанцию площадью 13 354 Га подключили к электросети Китая. Об этом сообщает портал electrek.co.

Солнечная электростанция расположена недалеко от Урумчи, столицы Синьцзяна. В год она будет генерировать около 6,09 миллиарда киловатт-часов (кВтч). Этого хватило бы для годового обеспечения электроэнергией примерно двух миллионов электромобилей.

Объект стал частью проекта мегабазы, в рамках которого планируется произвести 455 ГВт ветровой и солнечной энергии. Мегабазы построят в малонаселенных районах, они будут снабжать энергией крупные городские центры, например, на восточном побережье Китая.

Две другие мощнейшие солнечные электростанции также расположены в Китае и уже запущены в эксплуатацию. Обе имеют мощность 3 ГВт и находятся в районах Нинся и Цинхай.

До этого ученые научились получать топливо из космического мусора и лунной пыли: они использовали смесь реголита и алюминия из старых спутников, которая выделяет тепло при сгорании. Разработка поможет решить проблему космического мусора и обеспечит энергией будущие лунные базы.

Ранее космический мусор повредил китайскую орбитальную станцию «Тяньгун».

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