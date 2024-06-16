Пьяный мужчина избил юношу ногами по голове в Набережных Челнах

В Набережных Челнах произошла драка во дворе дома. Об этом сообщает Telegeam-канал region116.dtp.official.

По информации Telegeam-канала, мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил юношу рукой с размаха. На видео с камеры домофона видно, как агрессор подходит к юноше, который разговаривает с женщиной, и вступает в беседу, а после этого нападает на него.

После того как молодой человек упал, агрессор начал пинать его ногой по голове. Очевидцы драки стали пытаться оттащить мужчину от юноши и результате тот отступил и скрылся в неизвестном направлении.

До этого в Липецке двое мужчин устроили драку в стиле ММА и стрельбу во дворе жилого дома. В результате одного из оппонентов увезли в больницу и диагностировали у него ранение в пах.

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