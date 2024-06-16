Кошка спалила квартиру и чуть не сгорела сама в Забайкалье

В Забайкалье кошка устроила в квартире пожар. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в одной из квартир в городе Нерчинске. Когда хозяев не было дома, в их жилище произошел пожар.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые сквозь густой дым в квартире обнаружили кошку без сознания. Питомца вынесли на свежий воздух и привели в чувство.

В результате пожарные ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров. В тушении было задействовано шесть специалистов и две единицы техники.

Позже выяснилось, что пожар начался из-за того, что произошло короткое замыкание. Причиной стало то, что пострадавшая в пожаре кошка перегрызла электропроводку, пока дома никого не было.

До этого в Ростовской области стеклянные бутылки стали причиной пожара в квартире. Солнечные лучи упали на них и произошел эффект линзы, из-за которого вещи воспламенились.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина спрыгнул с седьмого этажа, спасаясь от пожара.