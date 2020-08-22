Харитонов не считает победу Немкова над Бэйдером местью за Емельяненко

Российский тяжеловес Сергей Харитонов поделился мнением о победе Вадима Немкова над американским бойцом Райаном Бэйдером, передает Sport24.

Утром 22 августа Немков техническим нокаутом во втором раунде победил американского бойца Райана Бэйдера и забрал титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Примечательно, что россиянин — ученик Федора Емельяненко, который некоторое время назад сам проиграл Бэйдеру.

«Я не считаю, что он отомстил за Федора. Просто Немков сегодня был сильнее, вот и все. А все эти разговоры про месть… Для чего ему мстить? Это спорт. А подобные разговоры навевают какую-то войну. Здесь просто спорт, сегодня Немков оказался сильнее Бейдера», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Немков считает себя лучшим полутяжеловесом в ММА.