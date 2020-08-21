Лукаку повторил рекорд Роналдо по голам в дебютном сезоне за «Интер»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку повторил рекорд Роналдо по голам в дебютном сезоне за миланский клуб.

В финальной встрече Лиги Европы против «Севильи» бельгиец забил мяч на пятой минуте, реализовав 11-метровый удар. Этот гол стал для форварда 34-м в первом сезоне за клуб. Роналду забил 34 мяча в сезоне-1997/98.

Встреча между «Севильей» и «Интером» проходит в Кельне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Лукаку продлил рекордную голевую серию в Лиге Европы.