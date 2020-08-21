Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси еще не принял окончательного решения по поводу ухода из «Барселоны». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на окончательное решение 33-летнего южноамериканца влияет возможный дискомфорт его семьи при переезде, а также нежелание уходить из клуба при пустых трибунах.

Отмечается, что его разочарование крайне велико, и что ситуация разрешится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Наир Тикнизян высказался после поражения в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от петербургского «Зенита».