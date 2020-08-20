В Марселе запретят носить футболку «ПСЖ» в день финала Лиги чемпионов

Власти Марселя приняли решение запретить ношение футболки «Пари Сен-Жермен» в центре города в день финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, полиция департамента Буш-дю-Рон считает, что данная мера позволит соблюсти меры предосторожности и избежать конфликтных ситуаций.

Напомним, что фанаты «ПСЖ» и «Марселя» враждуют между собой, а противостояние между этими командами считается французской классикой.

Ранее сообщалось, что агент шведского полузащитника Понтуса Вернблума Карл Фагер подтвердил интерес к своему клиенту из Российской премьер-лиги (РПЛ).