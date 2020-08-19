Овечкин вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 18-е место по голам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2) российский нападающий оформил дубль. Теперь в его активе 69 шайб в играх на вылет.

По этому показателю Овечкин обогнал Сидни Кросби и Горди Хоу, у которых по 68 голов. На 17-й строчке располагается Стив Айзерман (70).

Рекорд по заброшенным шайбам в плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки (122), второе место занимает Марк Мессье (109), третье — Яри Курри (106).

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил российский рекорд форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по матчам с двумя и более голами в плей-офф НХЛ.