Олимпийскому чемпиону Нортугу грозит тюремный срок за хранения кокаина

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Петтер Нортуг может быть осужден на два года за хранение кокаина, сообщает VG.

По информации издания, уголовное дело в отношение спортсмена будет открыто по статье, подразумевающей наказание от денежного штрафа до двухлетнего тюремного заключения.

Адвокат лыжника Халвард Хелле призвал не спекулировать на теме наказания. Он добавил, что задержанный понимает всю серьезность ситуации.

«Сейчас он находится под стражей, ему оказывают всю необходимую помощь», — заявил адвокат.

Полиция остановила Нортуга в ночь на 13 августа за превышение скорости. После того, как тест на наркотики дал положительный результат, правоохранительные органы провели обыск в его доме, где обнаружили 50 граммов кокаина.

Ранее сообщалось, что прокуратура Норвегии предъявила олимпийскому чемпиону Нортугу три обвинения.