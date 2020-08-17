«Манчестер Сити» не намерен увольнять Гвардиолу

«Манчестер Сити» не намерен увольнять главного тренера Хосепа Гвардиолу после вылета из Лиги чемпионов, сообщает The Telegraph.

В четвертьфинале «горожане» со счетом 1:3 проиграли «Лиону» и покинули турнир. После этого СМИ информировали, что Гвардиола может быть уволен, одним из кандидатов на пост главного тренера назывался экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

По информации источника, «Манчестер Сити» не планирует расставаться с главным тренером и хочет продлить с ним контракт. Нынешнее соглашение истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Почеттино может заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити».