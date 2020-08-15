Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» уйти от поражения в игре с «Айлендерс»
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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил в матче дубль, Дмитрий Орлов отличился голевой передачей.
Счет в серии стал 2 - 0 в пользу «Айлендерс».
Ранее сообщалось, что «Монреаль» разгромил «Филадельфию» и сравнял счет в серии.
НХЛ. 1/4 финала. Восточная конференция. 2-й матч
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:5