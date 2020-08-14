СМИ: Тедеско пропустит матч «Спартак» — «Ахмат»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не будет руководить своей командой на матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом сообщает журналист РИА «Новости» Сергей Астахов.

Причины отсутствия наставника красно-белых в заявке на игру неизвестны. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов, отвечая на вопросы, пообещал поделиться информацией по окончании матча. Исполнять обязанности Тедеско будет его ассистент Андреас Хинкель.

Игра «Спартак» — «Ахмат» пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее команды объявили стартовые составы на игру.