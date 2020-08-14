Гол и ассист Свечникова принесли «Каролине» победу над «Бостоном»

»Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Бостоном Брюинз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «ураганов».

В составе победителей голами отметились Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников и Даги Хэмилтон. Российский нападающий также сделал результативную передачу на Терявяйнена.

У «Брюинз» авторами заброшенных шайб стали Давид Крейчи и Брэд Маршан.

Таким образом, счет в серии сравнялся — 1-1. Следующий матч состоится 15 августа на «Скотиабанк-Арене» в Торонто.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 2-й матч

«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

1:0 — Крейчи (Маршан, Крюг) — 15:42 (5х4)

1:1 — Терявяйнен (Свечников, Ахо) — 35:13 (5х4)

1:2 — Свечников (Нечас, ван Римсдайк) — 36:41

2:2 — Маршан (Бержерон, Крейчи) — 39:56 (5х4)

2:3 — Хэмилтон (Нечас) — 48:30